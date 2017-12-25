В Южной Корее задержали хозяина сгоревшего здания спа-центра

ТОКИО, 25 дек — РИА Новости. Полиция Южной Кореи задержала владельца здания спа-центра в городе Чечхон, во время пожара в котором погибли 29 человек, сообщила сеульская газета "Чунан ильбо".

Имя владельца здания не называется. Вместе с ним, по данным газеты, задержан сотрудник компании, обслуживавшей здание, который отвечал за систему автоматического тушения пожара на стоянке сгоревшего спортивного центра. Также отмечается, что в самой компании проведен обыск.

Как сообщалось ранее, пожар возник 21 декабря из-за возгорания автомобиля в гараже восьмиэтажного здания в центре Чечхона, расположенного в 170 километрах от Сеула. Жертвами пожара стали посетители сауны на втором этаже фитнес-центра "Тусон-Спориум", над гаражом. Помимо погибших, от ожогов и отравления дымом пострадали еще 26 человек. В тушении огня были задействованы 20 пожарных машин и 50 человек.