Президент Йемена произвел перестановки в правительстве, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади произвел перестановки в правительстве и назначил пять новых министров, передает телеканал "Аль-Арабия".
При этом президент отправил в отставку ряд консервативных членов правительства.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между ними и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.