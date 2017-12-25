Президент Йемена произвел перестановки в правительстве, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади произвел перестановки в правительстве и назначил пять новых министров, передает телеканал "Аль-Арабия".

По данным телеканала, в частности на пост министра внутренних дел назначен Ахмед бен Ахмед аль-Майсари, министром нефти стал Аус аль-Ау, транспорта — Салех аль-Джубвани, сельского хозяйства — Осман Хусейн Маджали. Также президент назначил новых губернаторов провинций Таиз, Лахдж и Эд-Дали.

При этом президент отправил в отставку ряд консервативных членов правительства.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между ними и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.