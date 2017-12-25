ООН, 25 дек — РИА Новости. Бюджет Организации Объединенных Наций на ближайшие два года составит 5,395 миллиарда долларов, итоговый документ был принят Генеральной Ассамблеей ООН.
Регулярный бюджет ООН формируется за счет взносов 193 государств-членов. Платежи оцениваются исходя из платежеспособности страны и рассчитываются исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения страны. Размер индивидуального взноса не должен превышать 22% всего бюджета.
Новая администрация США настаивает на проведении реформы ООН. Президент Дональд Трамп заявил, что международная организация тратит все больше денег и становится при этом менее эффективной.
В течение года Соединенные Штаты добились урезания затрат на миротворческие операции ООН. Расходы на миссии по поддержанию мира не входят в одобренные миллиарды долларов.