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В Интерполе прокомментировали задержание Яценюка в аэропорту Женевы

19:0524.12.2017
(обновлено: 19:14 24.12.2017)
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© AFP 2017 / John ThysБывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Архивное фотоБывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Архивное фото
© AFP 2017 / John Thys

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя прокомментировал задержание экс-премьера Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы. Он назвал произошедшее "стандартной процедурой паспортного контроля".

Арсений Яценюк. Архивное фото
© AFP 2017 / Clemens Bilan
Яценюк рассказал, что заработал грыжу на посту премьера
Неволя сообщил, что бывшего главу правительства отпустили сразу после формальных процедур, разрешив пересечь границу Швейцарии, и подчеркнул, что инцидент не связан с каким-либо поручение Интерпола или необходимостью задержать политика.

"События, которые произошли в аэропорту, никаким образом не связаны с наличием какой-то информации в базах данных Интерпола о Яценюке”, — добавил Неволя в эфире телеканала "112 Украина".

Российский след

Пресс-секретарь Яценюка Ольги Лаппо, в свою очередь, на своей странице в Facebook обвинила в случившемся Россию. По ее словам, политика на паспортном контроле задержали по запросу Москвы. Она также подтвердила, что после проверки политика сразу же отпустили.

"Какими бы абсурдными ни были обвинения российских следователей, они имеют реальные последствия, — сообщила Лаппо. — Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне".

В МВД Украины эту версию не поддержали, отметив, что никаких препятствий для передвижения экс-премьера по всему миру по инициативе Интерпола или его каналов не существует.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что Генеральный секретариат Интерпола в Лионе рассмотрел  обращение России об объявлении Яценюка в розыск и признал его необоснованным.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мнение: заявления Яценюка о Януковиче – попытка "вернуться в ту же воду"
"Международная организация уголовной полиции — Интерпол определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска Яценюка”, — говорится в сообщении на странице МВД Украины в Facebook.

Запугивание ради контроля

По мнению политолога Ивана Мезюхо,  задержание в аэропорту Женевы Яценюка заставляет задуматься об отношении к украинскому политику Запада.

"Это запугивание могло осуществляться ради установления полного контроля над украинским политиком. Возможно, он где-то ослушался своих западных кураторов. И тут же получил такой инцидент", — предположил эксперт.

По его словам, бывший глава правительства постарается извлечь из этого инцидента максимальную пользу, рассказывая СМИ, "как его якобы боится Россия". Но эти попытки вряд ли принесут должный результат, так как у Яценюка есть серьезные проблемы с рейтингом на Украине, отметил Мезюхо.

В чем обвиняют Яценюка

Российский суд в марте заочно арестовал Яценюка, назначив ему меру пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что 21 февраля его объявили в розыск.

Москва передала Киеву копию судебного постановления об аресте политика по трем статьям: "Участие в вооруженной группе", "Ответственность за покушение на преступление" и "Умышленное убийство".

Арсений Яценюк. Архивное фото
© AFP 2017 / John Thys
Яценюк намерен обратиться в ЕСПЧ с иском против России
Украинский Минюст назвал это решение незаконным, а МИД страны, в свою очередь, засекретил документы по заочному аресту экс-премьера. Ограничение доступа к этой информации чиновники объяснили возможным "существенным вредом" интересам национальной безопасности и территориальной целостности.

Как рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, некоторые украинские политики обвиняются в России в участии в преступлениях, совершенных против военнослужащих в ходе контртеррористической операции в Чечне в 1994-1995 годах. Он отметил, что бывший глава правительства, в частности, входил в составы карательных отрядов "Арго" и "Викинг".

Яценюк все обвинения отрицает. Он считает, что Москва добивается его ареста по политическим мотивам. По мнению политика, Москва не может простить ему подачу иска в Европейский суд по правам человека против России. Бывший глава правительства намерен отстаивать свою невиновность в ЕСПЧ.

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stoutt
что за новость!?........подумаешь кролика тормознули....да и фиг с ним с грызуном! у нас как всегда! сегодня -2 а анонсом в Яндексе...завтра похолодание!!! аж до -5...афигеть...мы в африке живем? или на улице не декабрь!!! похолодание у них....так же и новости про украину и их как его...истеблишмент!!!)))) вот слово придумали..... у нас все из сша...и слова тоже!!! они нам слова а мы им деньги!))))
19:44
24.12.2017
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Роман Москвинов
Америка своих террористов в обиду не даст!
19:46
24.12.2017
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