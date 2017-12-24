МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя прокомментировал задержание экс-премьера Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы. Он назвал произошедшее "стандартной процедурой паспортного контроля".

Неволя сообщил, что бывшего главу правительства отпустили сразу после формальных процедур, разрешив пересечь границу Швейцарии, и подчеркнул, что инцидент не связан с каким-либо поручение Интерпола или необходимостью задержать политика.

"События, которые произошли в аэропорту, никаким образом не связаны с наличием какой-то информации в базах данных Интерпола о Яценюке”, — добавил Неволя в эфире телеканала "112 Украина".

Российский след

Пресс-секретарь Яценюка Ольги Лаппо, в свою очередь, на своей странице в Facebook обвинила в случившемся Россию. По ее словам, политика на паспортном контроле задержали по запросу Москвы. Она также подтвердила, что после проверки политика сразу же отпустили.

"Какими бы абсурдными ни были обвинения российских следователей, они имеют реальные последствия, — сообщила Лаппо. — Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне".

В МВД Украины эту версию не поддержали, отметив, что никаких препятствий для передвижения экс-премьера по всему миру по инициативе Интерпола или его каналов не существует.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что Генеральный секретариат Интерпола в Лионе рассмотрел обращение России об объявлении Яценюка в розыск и признал его необоснованным.

Запугивание ради контроля

"Международная организация уголовной полиции — Интерпол определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска Яценюка”, — говорится в сообщении на странице МВД Украины в Facebook.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, задержание в аэропорту Женевы Яценюка заставляет задуматься об отношении к украинскому политику Запада.

"Это запугивание могло осуществляться ради установления полного контроля над украинским политиком. Возможно, он где-то ослушался своих западных кураторов. И тут же получил такой инцидент", — предположил эксперт.

По его словам, бывший глава правительства постарается извлечь из этого инцидента максимальную пользу, рассказывая СМИ, "как его якобы боится Россия". Но эти попытки вряд ли принесут должный результат, так как у Яценюка есть серьезные проблемы с рейтингом на Украине, отметил Мезюхо.

В чем обвиняют Яценюка

Российский суд в марте заочно арестовал Яценюка, назначив ему меру пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что 21 февраля его объявили в розыск.

Москва передала Киеву копию судебного постановления об аресте политика по трем статьям: "Участие в вооруженной группе", "Ответственность за покушение на преступление" и "Умышленное убийство".

Украинский Минюст назвал это решение незаконным, а МИД страны, в свою очередь, засекретил документы по заочному аресту экс-премьера. Ограничение доступа к этой информации чиновники объяснили возможным "существенным вредом" интересам национальной безопасности и территориальной целостности.

Как рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, некоторые украинские политики обвиняются в России в участии в преступлениях, совершенных против военнослужащих в ходе контртеррористической операции в Чечне в 1994-1995 годах. Он отметил, что бывший глава правительства, в частности, входил в составы карательных отрядов "Арго" и "Викинг".

Яценюк все обвинения отрицает. Он считает, что Москва добивается его ареста по политическим мотивам. По мнению политика, Москва не может простить ему подачу иска в Европейский суд по правам человека против России. Бывший глава правительства намерен отстаивать свою невиновность в ЕСПЧ.