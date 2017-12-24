В Латвии в ДТП погиб человек

РИГА, 24 дек — РИА Новости. Один человек погиб и пять пострадали в воскресенье в результате ДТП на 69-м километре трассы Рига-Даугавпилс (А6) в Латвии, сообщили РИА Новости в Службе скорой медицинской помощи.

"В результате столкновения двух автомобилей пострадали пять человек. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — сообщили в службе. Водитель одной из машин, мужчина 1987 года рождения, скончался на месте происшествия.

Что стало причиной ДТП не сообщается. По данному факту начато расследование. В результате аварии движение по трассе в обоих направлениях на два часа было полностью блокировано.