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"Дело в Киеве": Пушков ответил Макрону и Меркель на заявление по СЦКК

17:3224.12.2017
(обновлено: 17:47 24.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков. Архивное фотоПредседатель комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости возвращения российских офицеров в СЦКК в Донбассе. Он заявил, что обращаться нужно к Киеву, а не к Москве.

Представитель СЦКК наблюдает за ремонтом моста в Станице Луганской. Архивное фото
© РИА Новости
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"Если Макрон и Меркель хотят возвращения российских военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать", — написал он в Twitter.

Европейские политики ранее потребовали возвращения российских офицеров в СЦКК в Донбассе, поскольку, по их мнению, Центр играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ.

Возможный сценарий

Сенатор Франц Клинцевич отметил, в свою очередь, что сценарий возвращения России в СЦКК возможен, если этот орган станет дееспособным. Он также назвал "важными" призывы западных государств.

Бойцы ополчения ДНР на линии разграничения
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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" Речь идет о превращении этого центра в реальный действующий инструмент контроля за ситуацией в Донбассе", — сказал парламентарий.

Он отметил, что российские офицеры должны определять деятельность этого Центра наряду со всеми другими его участниками. Сенатор выразил мнение, что требование Франции и Германии к российской стороне о возвращении в СЦКК "весьма показательно".

"В Европе понимают, что без России как одного из гарантов минского процесса мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в принципе невозможно", — подчеркнул Клинцевич.

Он добавил, что уход российских офицеров из СЦКК связан с тем, что организация ничего не решает. По его словам, Россия имеет много других возможностей воздействовать на ситуацию.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибывает на саммит ЕС в Брюсселе. 19 октября 2017
© AP Photo / Olivier Matthys
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Прекратить провокации

Прокомментировали возможность возвращения российских офицеров-наблюдателей и в Госдуме. По словам главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого для возвращения российских военных в СЦКК необходимо прежде всего прекращение провокаций со стороны Киева.

"И здесь также, кроме голых призывов, Западу, очевидно, нужно добиваться реального выполнения от украинских властей своих обязательств по Минским соглашениям", — сказал Слуцкий РИА Новости.

Уход из СЦКК

В понедельник российская сторона сообщила о прекращении деятельности в рамках СЦКК. В МИД заявили, что Киев создал "напряженную морально-психологическую обстановку" и препятствовал работе. Например, офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.

Киев отверг обвинения Москвы, назвав этот шаг "провокацией". Украинская сторона сообщила, что тоже выведет своих наблюдателей с неподконтрольной ей территории, однако она готова продолжить работу в СЦКК, как и самопровозглашенная Донецкая народная республика.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Однако в понедельник российские военные наблюдатели не смогли пересечь линию соприкосновения в Донбассе из-за обстрела. Силовики обвинили в атаке ополченцев ДНР. В республике заявили, что переход линии соприкосновения переносится по вине Киева.

Во вторник офицеры ВС, входящие в состав совместного центра, все же покинули территорию ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

СЦКК сформировали из офицеров Генштабов России и Украины по поручению президентов двух стран. Центр создали после заключения Минских соглашений, которые направлены на разрешение конфликта в Донбассе.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

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