"Акт войны": КНДР отвергла новые санкции Совбеза ООН

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. МИД КНДР назвал актом войны новую резолюцию Совета Безопасности ООН о расширении санкций против Пхеньяна.

Виноваты США

"Мы полностью отвергаем состряпанную США и пресмыкающимися перед ними силами санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики", — говорится в заявлении представителей ведомства, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В ведомстве подчеркнули, что Пхеньян продолжит укреплять оборонительные силы ядерного сдерживания для "достижения реального баланса сил с США и искоренения ядерных угроз, шантажа и враждебных действий" со стороны Вашингтона.

По словам представителя МИД, Соединенные Штаты должны отказаться от враждебной политики ради безопасности и "научиться сосуществовать со страной, которая обладает ядерными вооружениями".

Он добавил, что страны, поддержавшие резолюцию в СБ ООН, "понесут всю ответственность за последствия и дорого заплатят за то, что они сделали".

Продолжение изоляции

При этом в США уже пообещали, что в случае новых ракетных испытаний КНДР Совет Безопасности ООН продолжит изоляцию Северной Кореи.

" Это посылает Пхеньяну ясный сигнал, что за дальнейшим демонстративным неповиновением последуют дальнейшее наказание и изоляция", — заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Какие ограничения вводят санкции

Резолюция 2397, принятая 22 декабря, вводит дополнительные ограничения на поставки в страну сырой нефти и продуктов нефтепереработки. Кроме того, она требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Предусматриваются и другие изменения, касающиеся импорта в Северную Корею промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных экспортных товаров.

Санкции ввели после очередного ракетного пуска КНДР, который состоялся в конце ноября. Новая баллистическая ракета "Хвасон-15" спустя 53 минуты после начала полета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори. Ракета не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, "Хвасон-15" превосходит по своим характеристикам все предыдущие.

Российский вклад

При подготовке документа значительную роль сыграла Россия. Зампостпреда страны при ООН Владимир Сафронков рассказал, что принятие резолюции стало возможным только при учете российских предложений.

При этом он отметил, что согласовали документ в последний момент, меняя формулировки за минуту до голосования. Он в целом раскритиковал авторов проекта резолюции — делегацию США — за то, как шла работа над документом.

Сафронков подчеркнул, что санкционные меры не распространяются на деятельность дипломатических миссий в КНДР, на функционирование проекта Раджин, в отношении Корейской авиакомпании и поставок соответствующих запасных частей.

Он также отметил, что сроки для высылки всех северокорейских рабочих на родину увеличили с 12 до 24 месяцев только "в последнюю минуту". "Это минимально приемлемый для нас срок, необходимый для решения логистических аспектов проблемы", — подчеркнул заместитель постпред.

Дипломат выразил сожаление, что "призыв к вовлеченным сторонам не допустить дальнейшей эскалации напряженности, пересмотреть политику обоюдного давления и запугивания, не был услышан".