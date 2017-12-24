ИСЛАМАБАД, 24 дек — РИА Новости. Единый список террористических организаций необходим для успешной борьбы с боевиками, сказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Для эффективной борьбы с этой глобальной угрозой нам всем важно иметь единый понятийный аппарат, не допускать двойного толкования действий преступников, необходимо создать единый список террористических организаций",- сказал Володин на международной конференции о проблемах борьбы с терроризмом.

В мероприятии участвуют парламентарии Афганистана, Ирана, Китая, Пакистана и Турции.

Володин подчеркнул, что в межпарламентском взаимодействии необходимо противодействовать радикализации на основе политических и общественных настроений. По его словам, необходимы единые правоприменительные подходы к ответственности за пособничество, публичные призывы, подстрекательство к терроризму или же публичное его оправдание. "Важнейшая задача парламентариев — введение и синхронное развитие соответствующих национальных законодательных норм",- сказал он.

Как отметил Володин, шагом в информационной борьбе против терроризма могло бы стать принятие в рамках ООН концепции "добровольных контртеррористических ограничений СМИ и официальных лиц". По его словам, такая концепция предполагает сдержанность СМИ в вопросе информационного нагнетания, способного спровоцировать экстремистские настроения в обществе.

Он подчеркнул, что необходимо активизировать работу над модельным законодательством, способным обеспечить действенную защиту наших граждан от террористической угрозы.

"Важно максимально сблизить наши законодательства и процедуры, упростив, тем самым, работу правоохранительным органам, которые борются с организованной преступностью",- сказал Володин.

Особое внимание он обратил на торговлю похищенными культурными ценностями, наркотиками и людьми как основные источники финансирования террористических группировок.