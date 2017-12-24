В Госдуме напомнили о недопустимости вмешательства в дела других стран

ИСЛАМАБАД, 24 дек — РИА Новости. Вмешательство во внутренние дела государств под предлогом борьбы с терроризмом недопустимо, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо. Такой подход не учитывает интересы безопасности стран, подрывает их государственные институты, ведет к росту террористической угрозы", — сказал Володин на международной конференции о проблемах борьбы с терроризмом.

В мероприятии участвуют парламентарии Афганистана, Ирана, Китая, Пакистана и Турции.

Как заявил Володин, примером односторонних действий, не согласованных с законными правительствами стран и Советом Безопасности ООН, являются военные операции США и их партнеров по коалиции в Ливии и Сирии, Ираке. Он подчеркнул, что результатом стала хроническая нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а позиции террористов там не ослабли, а усилились.

Коалиция во главе США проводит на сирийской территории операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* без разрешения официальных властей Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России