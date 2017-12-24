Политолог назвал возможную цель задержания Яценюка‍ в Женеве

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Задержание в аэропорту Женевы бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заставляет задуматься об отношении Запада к украинскому политику, рассказал политолог Иван Мезюхо в беседе с RT.

"Это запугивание могло осуществляться ради установления полного контроля над украинским политиком. Возможно, он где-то ослушался своих западных кураторов. И тут же получил такой инцидент", — предположил эксперт.

По его прогнозам, экс-премьер Украины постарается извлечь из этой ситуации максимальную пользу, рассказывая журналистам, "как его якобы боится Россия". Но эти попытки вряд принесут должный результат, так как у Яценюка есть серьезные проблемы с рейтингом на родине, заключил Мезюхо.

Экс-премьера Украины Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России. В марте Москва передала Киеву копию судебного постановления о его аресте по трем статьям: "Участие в вооруженной группе", "Ответственность за покушение на преступление" и "Умышленное убийство".

Тогда в Следственном комитете заявили, что имеют доказательства участия Яценюка в боевых действиях в Чечне в 1994-1995 годах. Он обвинения отрицает и планирует подать иск в ЕСПЧ.