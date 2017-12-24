МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователей соцсетей рассмешила реакция жителя калифорнийского города Онтарио, шокированного предложением жены купить на Рождество искусственную елку.

Видеоролик, на котором запечатлен разговор мужчины и женщины, опубликовала в Twitter Мэдисон Наполи.

"Моя мама предложила папе купить искусственную елку в этом году, и он был не особо в восторге", — написала она.

My mom suggested to my dad that they get an artificial tree this year, and he wasn’t too thrilled 😂😂😂 pic.twitter.com/Vc9P4HRLqR — Just Madds (@madnap21) December 16, 2017

​Видео начинается с того, что мужчина приводит своей супруге доводы против покупки, на которую она его пытается вынудить.

"Ты же понимаешь, что они (искусственные елки. — Прим. ред.) вредят окружающей среде. Эта штуковина целиком состоит из пластика", — говорит он.

Женщина тем не менее продолжает настаивать. "Зато мы сможем ее использовать много раз", — говорит она.

"Нет. Нет!" — отвечает муж.

"И купим свечку Glade, которая будет пахнуть как елка", — добавляет жена.

После этого мужчина некоторое время молчит, вероятно, сдерживая эмоции.

"Я не знаю, что с тобой произошло, и я знаю, что не могу это решить. Поэтому я просто никак на это не отреагирую", — заявил он и вышел из комнаты под громкий смех жены.

Твит с роликом собрал почти 240 тысяч лайков, им поделились более 88 тысяч раз.

Мэдисон Наполи рассказала изданию Insider, что ее мама любит шутить над папой и с самого начала не рассматривала покупку искусственной елки всерьез: каждый год до этого семейство ставило настоящую.

Многие пользователи попытались сделать из отца Мэдисон мем и сделали гифки с его реакций.

Me looking at 2017 and leaving for 2018 pic.twitter.com/TnLyRCJYS2 — Devin (@Devinkfitz) December 18, 2017

​"Это я, окидывающий взглядом 2017-й и идущий в 2018-й".

"Я посмотрела видео сотню раз и мне до сих пор смешно. Когда он дважды говорит "нет", это меня просто убивает, боже мой, я не могу!" — пишет decoLoring.

"Можно мне, пожалуйста, использовать это фото ради мемов? Боже мой, твои родители до того мемные", — пишет ambisquidy.

"Честно, я не видела, чтобы он когда-то был так разочарован", — добавила Мэдисон. Она также призналась, что не ожидала такого внимания к ее видео.