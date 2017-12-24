Большинство израильтян выступили за отставку Нетаньяху, показал опрос

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Большинство израильтян считают, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху должен подать в отставку, если по результатам проводимых расследований полиция рекомендует предъявить ему обвинения в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении доверием, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра "Мидгам" для Второго израильского телеканала.
Полиция ранее дала понять, что ищет в эпизодах, включенных в "дела 1000 и 2000", признаки коррупции, мошенничества и злоупотребления доверием. Нетаньяху допрашивали уже семь раз.
Согласно результатам опроса, 59 процентов респондентов уверены, что расследование против Нетаньяху оправданно, и только 27 процентов опрошенных считают проводимое следствие "травлей премьера".
Данный опрос был проведен после того, как Нетаньяху поставил под сомнение значимость рекомендаций полиции. "Если и будут рекомендации (предъявить обвинения. — Прим. ред.) — ну и что? Вот факт, который наверняка не известен обществу: большинство полицейских рекомендаций ничем не заканчиваются. Более 60 процентов рекомендаций полиции просто выбрасываются", — заявил премьер на встрече с членами партии "Ликуд".
"Это исследование доказывает, что в целом все связанное с вопросом коррупции — это политическое деление на тех, кто за и против Нетаньяху", — заключила Мацлиах.
Опрос проводился 20-21 декабря, в нем приняли участие 504 человека, погрешность составляет около 4,4 процента.