Большинство израильтян выступили за отставку Нетаньяху, показал опрос

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Большинство израильтян считают, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху должен подать в отставку, если по результатам проводимых расследований полиция рекомендует предъявить ему обвинения в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении доверием, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра "Мидгам" для Второго израильского телеканала.

Нетаньяху подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Полиция ранее дала понять, что ищет в эпизодах, включенных в "дела 1000 и 2000", признаки коррупции, мошенничества и злоупотребления доверием. Нетаньяху допрашивали уже семь раз.

Сам премьер-министр настаивает, что не совершил ничего противозаконного, обещает еще многие годы руководить страной, обвиняет оппозиционных политиков и журналистов в попытке устроить переворот путем оказания давления на полицию и прокуратуру. Если расследования завершатся выдвижением обвинений, то встанет вопрос об отставке Нетаньяху.

Согласно результатам опроса, 59 процентов респондентов уверены, что расследование против Нетаньяху оправданно, и только 27 процентов опрошенных считают проводимое следствие "травлей премьера".

Большинство израильтян (60 процентов респондентов) также уверены, что Нетаньяху должен подать в отставку, если по итогам следствия полиция рекомендует выдвинуть ему обвинения в получении взяток. Еще больше респондентов (63 процента) выступили за отставку премьера в случае, если правоохранительные органы рекомендуют предъявить Нетаньяху обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Данный опрос был проведен после того, как Нетаньяху поставил под сомнение значимость рекомендаций полиции. "Если и будут рекомендации (предъявить обвинения. — Прим. ред.) — ну и что? Вот факт, который наверняка не известен обществу: большинство полицейских рекомендаций ничем не заканчиваются. Более 60 процентов рекомендаций полиции просто выбрасываются", — заявил премьер на встрече с членами партии "Ликуд".

По словам аналитика телеканала Рины Мацлиах, опрос показывает политическое деление израильского общества на сторонников и противников премьера, которое стало еще более очевидным на фоне коррупционных расследований, в которых фигурирует Нетаньяху.

"Это исследование доказывает, что в целом все связанное с вопросом коррупции — это политическое деление на тех, кто за и против Нетаньяху", — заключила Мацлиах.

Опрос проводился 20-21 декабря, в нем приняли участие 504 человека, погрешность составляет около 4,4 процента.