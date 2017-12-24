НЬЮ-ДЕЛИ, 24 дек — РИА Новости. По меньшей мере трое военнослужащих индийской армии, включая одного офицера, погибли в результате обстрела со стороны Пакистана в ночь на воскресенье, пишет газета India Today со ссылкой на военные источники.

Как отмечает газета, атака была совершена на линии контроля в секторе Кери в индийском штате Джамму и Кашмир.

"Пакистанские военные атаковали наш армейский патруль в секторе Кери примерно в 00.15 часов, в результате чего трое военнослужащих получили смертельные ранения", — сообщил один из собеседников издания. По его словам, еще двое солдат были легко ранены, к настоящему времени им оказана необходимая медицинская помощь.

По данным газеты, на обстрел со стороны Пакистана индийские военные также ответили артиллерийским огнем.

После распада Британской Индии в 1947 году Индия и Пакистан пережили три войны. На сегодняшний день армии двух стран в спорном Кашмире разделяет линия контроля, которая не является юридически признанной границей. Обстановка в регионе относительно стабилизировалась в 2003 году после подписания сторонами соглашения о прекращении боевых действий.