На Филиппинах сообщили об одном погибшем в пожаре в торговом центре

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Спасатели извлекли из торгового центра в филиппинском городе Давао, где произошел пожар, тело одного погибшего, около 40 человек считаются пропавшими без вести, заявила мэр города Сара Дутерте.

Мэр города заявила, что главная задача спасателей — найти 37 человек, считающихся пропавшими без вести. Список их имен представлен на официальном аккаунте мэрии в Facebook. О пропаже людей властям сообщили их родственники.

"Не останавливайтесь, пока не найдете 37 (человек), — приводятся в Facebook слова мэра города.

Пожар в торговом центре New City Commercial Center (NCCC) начался утром в субботу по местному времени. По данным полиции, возгорание могло возникнуть в мебельном магазине на третьем этаже центра и впоследствии распространиться на другие этажи. Причина пожара не уточняется. Власти проводят поисково-спасательную операцию.