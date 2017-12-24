На Филиппинах в торговом центре произошел пожар

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пожар произошел в торговом центре филиппинского города Давао, 37 человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Возгорание возникло утром в субботу по местному времени в торговом центре New City Commercial Center (NCCC). По данным полиции, пожар мог возникнуть в мебельном магазине на третьем этаже центра, и впоследствии распространился на другие этажи. По данным полиции, в субботу шесть сотрудников центра пострадали в результате пожара.

По данным на 5 утра воскресенья (00.00 мск), как заявил сын президента страны, вице-мэр города Паоло Дутерте (Paolo Duterte), 37 человек считаются пропавшими без вести. Администрация центра уточнила, что несколько человек могли быть заблокированными в магазине, однако не уточнила их число. Власти проводят поисково-спасательную операцию.