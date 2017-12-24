ИСЛАМАБАД, 24 дек — РИА Новости. Успешная борьба с терроризмом возможна только при широком международном сотрудничестве, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на международной конференции о проблемах борьбы с терроризмом.

В мероприятии участвуют парламентарии Афганистана, Ирана, Китая, Пакистана и Турции.

"Успешная борьба с терроризмом возможна. Это доказала операция российских Вооруженных сил в Сирии и прогресс, достигнутый в рамках дипломатических усилий России, Ирана и Турции при урегулировании сирийского конфликта. Важнейшим условием такого успеха является широкое международное сотрудничество, вовлечение всех сторон, заинтересованных в стабилизации положения в кризисных регионах", — сказал Володин.

По его словам, в борьбе с терроризмом необходимы конкретные совместные действия стран-участниц конференции, в том числе сближение законодательств.

Володин отметил, что цель нынешней конференции — сделать качественный шаг в направлении укрепления международного антитеррористического сотрудничества, необходимо выработать новые совместные законодательные подходы для эффективной борьбы с терроризмом. Важная задача — лишить его питательной среды, нанести удар по его основам, в том числе идеологическим и финансовым, сказал он.

Как указал Володин, чтобы лишить боевиков возможности привлекать в свои ряды новых членов, важно создать в обществе атмосферу нетерпимости к любым проявлениям террора. Не менее важно принять дополнительные скоординированные меры по прекращению финансирования терроризма, созданию правовых инструментов для пресечения террористической деятельности, сказал Володин.

"Именно в Сирии был сделан первый шаг к созданию по-настоящему эффективных международных механизмов искоренения терроризма — без двойных стандартов и на основании строгого соблюдения международного права. В этой связи хочу подчеркнуть роль глав наших государств — президента России Владимира Путина, президента Ирана Хасана Роухани и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — в этом урегулировании", — сказал Володин.