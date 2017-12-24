МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Правоохранители из Южного Йоркшира в Великобритании задержали более 20 преступников, прибегнув к методу, похожему на прием полицейских из мультсериала "Симпсоны", пишет Independent.

Издание отмечает, что сотрудники полиции отправили по предполагаемым адресам разыскиваемых преступников открытки от имени несуществующей компании с предложением получить бесплатный подарок к Новому году. Для получения обещанного получателям надо было указать время доставки и адрес. В назначенный час к подозреваемым вместо курьеров приезжали полицейские. С помощью этого метода правоохранители поймали 21 преступника, их обвиняли в ограблении, нападении, вождении в нетрезвом виде и других правонарушениях.

Как отмечает Independent, пользователи социальных сетей обратили внимание на схожесть этой уловки с той, которую использовал шеф полиции Клэрэнс Виггам в восьмой серии девятого сезона "Симпсонов". В мультсериале сотрудники полиции разослали нарушителям правопорядка пригласительные на раздачу бесплатных лодок. Среди приглашенных оказался и один из главных героев, Гомер Симпсон, уличенный в нарушении правил парковки.

Однако издание подчеркивает, что неизвестно, действительно ли сотрудники британской полиции применили свою уловку под влиянием мультсериала.