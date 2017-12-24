В мексиканском городе в перестрелке погиб полицейский начальник

МЕХИКО, 24 дек – РИА Новости. Столкновение двух преступных группировок в мексиканском городе Ночистлан унесло жизни четырех человек, в том числе оперативный начальник местной полиции, сообщил в субботу прокурор штата Сакатекас Франсиско Мурильо Руисеко.

По данным властей, перестрелка произошла поздно вечером в пятницу перед местным салоном для проведения праздников. На место прибыли полицейские, которых бандиты также обстреляли. В результате погиб полицейский начальник Хуан Педро Парга, еще один страж порядка получил ранения. Также были убиты три преступника.

На месте перестрелки были брошены порядка 10 различных автомобилей, в том числе бронированные, а также автоматы, гранаты и значительное число боеприпасов.

В районе Ночистлана, граничащего со штатом Халиско, действуют сразу несколько преступных групп, борющихся за контроль над территорией. Среди них – один из наиболее мощных наркокартелей Мексики последних лет "Халиско-Новое поколение".