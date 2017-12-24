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Депутаты Госдумы примут участие в конференции по антитеррору

00:1124.12.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фотоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Делегация Госдумы РФ во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным в Исламабаде примет участие в Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия.

Операция по задержанию кавказских боевиков в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Как сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, в состав делегации вошли представители всех фракций Госдумы и руководители профильных комитетов. В конференции, как отметили в думской пресс-службе, примут участие главы парламентов Афганистана, Ирана, Пакистана, России и Турции и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

"В ходе конференции пройдут секции, посвященные поиску совместных стратегий по борьбе с угрозой терроризма в регионе, определению перспектив общего процветания путем расширения региональных связей", — сообщили в Госдуме.

В рамках визита в Исламабад намечено проведение ряда двусторонних встреч с руководством высших органов госвласти страны. В начале декабря Володин в Москве встречался со своим пакистанским коллегой, председателем Национальной ассамблеи страны Сардаром Садиком. Тот назвал предстоящий визит спикера Госдумы отрадным фактом, отметив, что отношения между Москвой и Исламабадом набирают обороты. В октябре Володин сообщил, что спикер парламента Ирана Али Лариджани предложил создать с Россией межпарламентскую комиссию высокого уровня, этот вопрос может обсуждаться в Исламабаде в ходе конференции.

Новый формат

Как сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, конференция может перерасти в новый формат взаимодействия государств-участников.

"Это масштабная конференция может перерасти в новый формат межпарламентского сотрудничества в регионе. Она ставит перед собой цели с "парламентского угла" подойти к формированию новой архитектуры безопасности в регионе Центральной и Южной Евразии, где традиционно активны террористические формирования, а также присутствует фактор наркоугрозы", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"По итогам конференции подразумевается принятие итоговой декларации. Формат проведения таких конференций может перерасти в постоянно-действующий", — добавил Слуцкий.

Сирия

Россия, Иран и Турция являются гарантами переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. Эта площадка принимает переговоры по военному аспекту урегулирования с января, состоялось уже восемь раундов встреч. В столице Казахстана было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписан странами-гарантами меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии. Для участия в конгрессе планируется пригласить представителей всех этнических и конфессиональных групп республики, власти, внутреннюю и внешнюю оппозицию, а также в качестве наблюдателей представителей ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения. Россия, Иран и Турция проведут специальную подготовительную встречу к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи 19-20 января. Сам конгресс запланирован в Сочи на 29-30 января.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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11 декабря Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим в Сирии, отдал приказ о выводе российской группировки войск из арабской республики после полного разгрома "Исламского государства" в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

В российских спецслужбах считают, что террористы будут бежать из Сирии и Ирака за пределы Ближнего Востока. Как сказал глава ФСБ Александр Бортников, основным центром сосредоточения боевиков становится Афганистан, где уже имеются позиции так называемого "Исламского государства"*. Оттуда боевики имеют возможность просачиваться на территорию стран СНГ, сказал он.

Афганистан

Проблема терроризма напрямую связана с незаконным оборотом наркотиков. Афганистан вызывает наибольшую тревогу в данном контексте. Эту проблематику обсуждали в Москве в начале декабря на международной конференции "Парламентарии против наркотиков". Володин тогда в частности отметил, что американские конгрессмены часто выступают с советами, но не говорят, что конкретно делают для решения проблемы распространения наркотиков в Афганистане.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.

Обвиняемый в подготовке терактов в Москве Давудов в Мещанском суде. 26 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В августе президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. В ходе выступления он пригрозил Исламабаду, что он может "многое потерять", если продолжит "укрывать террористов" на своей территории. После этого Пакистан приостановил обмен контактами на высоком уровне, заявив, что подготовит ответ на новую политику США. В минувшую пятницу вице-президент США Майкл Пенс сказал, что американские военные останутся в Афганистане до тех пор, пока там не будет устранена угроза терроризма. В настоящее время, по официальным данным Пентагона, в Афганистане находятся более 15 тысяч военнослужащих США. Операция США в этой стране продолжается с 2001 года, что стало самой длительной операцией американской армии за всю ее историю.

В октябре в Вашингтоне с официальным визитом был глава МИД Пакистана Хавадж Мухаммад Асиф. По итогам визита он заявил, что Исламабад призывает Штаты прекратить возлагать на него всю вину за ситуацию в Афганистане и предлагает начать конструктивное сотрудничество для урегулирования конфликта.

Пакистанские эксперты считают, что существующий формат афганского урегулирования, включающий США, Китай, Пакистан и Афганистан, себя изжил, его необходимо дополнить таким мощным государством, как Россия. Об этом заявил в октябре военный эксперт, экс-глава Объединенного разведывательного управления Пакистана генерал-лейтенант Асад Дуррани.

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