МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Делегация Госдумы РФ во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным в Исламабаде примет участие в Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия.
"В ходе конференции пройдут секции, посвященные поиску совместных стратегий по борьбе с угрозой терроризма в регионе, определению перспектив общего процветания путем расширения региональных связей", — сообщили в Госдуме.
В рамках визита в Исламабад намечено проведение ряда двусторонних встреч с руководством высших органов госвласти страны. В начале декабря Володин в Москве встречался со своим пакистанским коллегой, председателем Национальной ассамблеи страны Сардаром Садиком. Тот назвал предстоящий визит спикера Госдумы отрадным фактом, отметив, что отношения между Москвой и Исламабадом набирают обороты. В октябре Володин сообщил, что спикер парламента Ирана Али Лариджани предложил создать с Россией межпарламентскую комиссию высокого уровня, этот вопрос может обсуждаться в Исламабаде в ходе конференции.
Новый формат
Как сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, конференция может перерасти в новый формат взаимодействия государств-участников.
"Это масштабная конференция может перерасти в новый формат межпарламентского сотрудничества в регионе. Она ставит перед собой цели с "парламентского угла" подойти к формированию новой архитектуры безопасности в регионе Центральной и Южной Евразии, где традиционно активны террористические формирования, а также присутствует фактор наркоугрозы", — сказал он.
Сирия
Россия, Иран и Турция являются гарантами переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. Эта площадка принимает переговоры по военному аспекту урегулирования с января, состоялось уже восемь раундов встреч. В столице Казахстана было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписан странами-гарантами меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии. Для участия в конгрессе планируется пригласить представителей всех этнических и конфессиональных групп республики, власти, внутреннюю и внешнюю оппозицию, а также в качестве наблюдателей представителей ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения. Россия, Иран и Турция проведут специальную подготовительную встречу к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи 19-20 января. Сам конгресс запланирован в Сочи на 29-30 января.
В российских спецслужбах считают, что террористы будут бежать из Сирии и Ирака за пределы Ближнего Востока. Как сказал глава ФСБ Александр Бортников, основным центром сосредоточения боевиков становится Афганистан, где уже имеются позиции так называемого "Исламского государства"*. Оттуда боевики имеют возможность просачиваться на территорию стран СНГ, сказал он.
Афганистан
Проблема терроризма напрямую связана с незаконным оборотом наркотиков. Афганистан вызывает наибольшую тревогу в данном контексте. Эту проблематику обсуждали в Москве в начале декабря на международной конференции "Парламентарии против наркотиков". Володин тогда в частности отметил, что американские конгрессмены часто выступают с советами, но не говорят, что конкретно делают для решения проблемы распространения наркотиков в Афганистане.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.
В октябре в Вашингтоне с официальным визитом был глава МИД Пакистана Хавадж Мухаммад Асиф. По итогам визита он заявил, что Исламабад призывает Штаты прекратить возлагать на него всю вину за ситуацию в Афганистане и предлагает начать конструктивное сотрудничество для урегулирования конфликта.
Пакистанские эксперты считают, что существующий формат афганского урегулирования, включающий США, Китай, Пакистан и Афганистан, себя изжил, его необходимо дополнить таким мощным государством, как Россия. Об этом заявил в октябре военный эксперт, экс-глава Объединенного разведывательного управления Пакистана генерал-лейтенант Асад Дуррани.
* Запрещенные в России террористические организации