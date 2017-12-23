Бьянка и Юрий Кононов выступили с концертом в Луганске

ЛУГАНСК, 23 дек — РИА Новости. Российские исполнители Бьянка и Юрий Кононов выступили в Луганске с концертом в канун новогодних и рождественских праздников, сообщила журналистам начальник управления культуры и туризма министерства культуры, спорта и молодежи самопровозглашенной Луганской народной республики Елена Семенова.
По ее словам, концерт, прошедший в Луганском Дворце культуры имени Ленина, посетили более 1300 человек.
Участник российских телепроектов "Голос" и "Главная сцена" Юрий Кононов вместе с группой "Русских характер" исполнил известные российские песни.
Артист отметил, что ехать в Луганск ему было не страшно, поскольку руководство республики обеспечило все условия безопасности.
Бьянка исполнила ряд своих хитов, а после концерта устроила небольшую фотосессию с поклонниками.
"Мне очень понравился луганский зритель. Я вообще люблю всех своих зрителей, особенно когда это дети и подростки – у них очень чистая энергия. Я рада снова приехать сюда, давно здесь не была. Все прошло отлично, я очень зарядилась энергией. Спасибо большое всем, кто пришел, надеюсь, до новых встреч", — сказала певица.