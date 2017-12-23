Толстой отметил прогресс в переговорах с ПАСЕ

НОВОСИБИРСК, 23 дек — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поняла ошибку с лишением права голоса российских парламентариев; идут сложные консультации по этой проблеме, но прогресс есть, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
По его словам, российские парламентарии считают, что нельзя лишать права слова национальные делегации в парламенте, причем ни в каком. Лишив права голоса Россию, ПАСЕ лишает все ее население доступа к важнейшим институтам, связанным с ПАСЕ, с правами человека, сказал он.
"Они сейчас поняли, что это была серьезная ошибка. Но как из нее выйти? Говорят, вы нас шантажируете тем, что не платите (взносы). Ну так же не бывает, что вы билет в кино купили, а потом назло не пошли… Они понимают, и с этим согласны, но говорят, что мы должны соблюдать… Но зачем платить взносы в международную организацию, в которой мы не работаем", — сказал Толстой.
В конце июня этого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.