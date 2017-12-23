При пожаре в лондонском зоопарке пострадали восемь человек

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Медики оказали помощь восьми пострадавшим при пожаре в кафе лондонского зоопарка, один из них был госпитализирован, сообщает служба скорой помощи Лондона в Twitter.

We attended the fire at #LondonZoo this morning. We treated eight patients at the scene and took one of those to hospital. pic.twitter.com/vK3z3WYIiS — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 23 декабря 2017 г.

​"Мы оказали помощь восьми пациентам на месте, шесть получили отравление угарным газом, и двое — небольшие травмы", — говорится в заявлении медиков.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в кафе на территории зоопарка в Лондоне. Пожар охватил кафе и магазин зоопарка, рядом с местом возгорания находится зона контактного зоопарка. Зоопарк будет закрыт в течение всего дня. Информации о причинах возгорания пока нет. На данный момент не известно, пострадали ли животные.