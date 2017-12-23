Спевший в британском супермаркете мальчик-аутист прославился в соцсетях

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Видео с ребенком-аутистом, исполнившим песню в супермаркете, набрало за десять дней миллион просмотров на фейсбуке.

У десятилетнего Калума Кортни из британского Базилдона (графство Эссекс) диагностирован высокофункциональный аутизм. Он не всегда чувствует границ в общении с другими людьми и ему сложно поддерживать дружеские отношения, однако при этом ему совсем не страшно выступать перед большой аудиторией. Некоторое время назад Калум даже участвовал в детском шоу "Голос", однако не прошел дальше отборочного тура.

Во время похода с матерью в местный супермаркет он неожиданно решил исполнить композицию Смоки Робинсона Who's Lovin You. Женщина сняла выступление сына на видео, чтобы показать мужу, однако затем ее сестра выложила видео на Facebook.

По словам матери мальчика, до этого видео Калум не верил в свой талант. Однако посмотрев на себя со стороны и прочитав восхищенные комментарии посторонних пользователей, он признался, что "действительно хорош".