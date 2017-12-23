В российском МИД назвали обвинения Запада в поддержке талибов* огульными

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Запад огульно обвиняет Россию в поддержке движения "Талибан"*, но никаких доказательств никто не предоставил, потому что их не существует, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в августе прямо обвинил РФ в поставках оружия талибам. Однако в октябре глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США видели некоторые свидетельства поддержки РФ движения "Талибан"*, однако не могут определить природу такой поддержки, поскольку уверены, что это не соответствует национальным интересам России.
Впоследствии советник президента Афганистана по нацбезопасности Мохаммад Атмар также заявил, что у Кабула нет доказательств якобы имеющей место поддержки талибов со стороны РФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России