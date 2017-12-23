В российском МИД назвали обвинения Запада в поддержке талибов* огульными

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Запад огульно обвиняет Россию в поддержке движения "Талибан"*, но никаких доказательств никто не предоставил, потому что их не существует, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"На все попытки огульно обвинить Россию в якобы оказываемой поддержке талибов* мы на разных уровнях дали развернутые ответы. Никаких доказательств нам никто не представил, их просто не существует", — сказал он.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в августе прямо обвинил РФ в поставках оружия талибам. Однако в октябре глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США видели некоторые свидетельства поддержки РФ движения "Талибан"*, однако не могут определить природу такой поддержки, поскольку уверены, что это не соответствует национальным интересам России.

МИД России ранее назвал обвинения РФ в поставке оружия талибам* "абсурдными и бездоказательными". Кабулов отметил в разговоре с РИА Новости, что заявления США о том, что Москва якобы снабжает талибов, являются ложью, эти измышления призваны оправдать провалы политики Вашингтона в Афганистане.

Впоследствии советник президента Афганистана по нацбезопасности Мохаммад Атмар также заявил, что у Кабула нет доказательств якобы имеющей место поддержки талибов со стороны РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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