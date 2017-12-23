В МИД раскритиковали США за силовой подход к урегулированию в Афганистане

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Нацеленность Вашингтона на силовой подход при урегулировании ситуации в Афганистане приводит лишь к эскалации конфликта, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"По всей видимости, условия для полноценного сотрудничества (с США) пока не созрели. Это связано, прежде всего, с принципиальными различиями в подходах к урегулированию ситуации в ИРА. Нацеленность Вашингтона на силовое решение вопроса приводит лишь к эскалации конфликта", — сказал Кабулов.

По его словам, "не способствует улучшению ситуации и стремление США оказывать давление на отдельные страны региона в связи с их якобы недостаточными контртеррористическими усилиями в Афганистане".

"Исходя из текущей реальной военно-политической обстановки, когда под контролем талибов находится до половины территории страны, возникает вопрос: а достаточно ли усилий в этой стране приложили сами США? Россия выступает за равноправное взаимодействие международных партнеров с учетом национальных интересов всех без исключения стран региона. Кроме того, по-разному нами оценивается степень угрозы Афганистану и окружающему региону со стороны ИГИЛ *", — подчеркнул Кабулов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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