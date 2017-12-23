МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Россия не просто вправе, но обязана оказывать давление на КНДР и США, пока не произойдет развитие в вопросе деэскалации напряженности, заявил журналистам в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Россия и Китай предложили два трека решения проблемы для деэскалации напряженности: это отказ Северной Кореи от своей ядерной программы и ликвидация военного присутствия на Корейском полуострове США, прежде всего. До тех пор, пока ни один из этих треков не находит развития, Россия не просто вправе, но обязана оказывать давление на обоих треках: и на Северную Корею, с одной стороны, и на американцев и на их союзников — с другой", — сказал Косачев в кулуарах съезда ЕР.

Сенатор добавил, что Россия последовательно предпринимает действия по этим двум направлениям. "И одно не противоречит другому, и одно не замещает другого", — заключил он.

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