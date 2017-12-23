В российском МИД рассказали о планах Кабула по запуску диалога с талибами*

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Кабул заявил о планах подготовить "дорожную карту" по запуску мирного диалога с талибами*, посмотрим, какие будут результаты на практике, но сам факт того, что власти Афганистана стали проявлять гибкость по этому вопросу, можно считать отрадным, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"На прошедшем в начале декабря в Осло заседании Международной контактной группы по Афганистану замминистра иностранных дел Исламской республики Хекмат Халил Карзай сообщил о планах Кабула по подготовке "дорожной карты" по запуску мирного диалога с движением талибов*. Посмотрим, какие будут практические результаты", — сказал Кабулов.

"В любом случае отрадно, что Кабул начинает проявлять гибкость к вопросу запуска переговоров. Еще полгода назад мы слышали из уст некоторых официальных представителей Исламской республики, что ни о каких переговорах с талибами не может быть и речи", — добавил высокопоставленный дипломат.

При этом он прокомментировал недавний призыв советника по нацбезопасности президента Афганистана Ханифа Атмара к России "убедить" талибов сесть за стол переговоров.

"Призыв Кабула можно расценивать как положительный сигнал, однако не следует преувеличивать возможности российских каналов связи и рычагов влияния на талибов. Хорошо известно, что контакты с движением талибов ведут практически все страны региона, а также целый ряд внерегиональных игроков. Заинтересованные региональные и международные партнеры должны оказать всевозможное содействие в налаживании мирного процесса", — подчеркнул Кабулов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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