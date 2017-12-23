В Мельбурне предъявили обвинения совершившему наезд на пешеходов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Австралийский суд предъявил обвинения в покушении на убийство мужчине, совершившему наезд на пешеходов в Мельбурне, в результате которого ранения получили 19 человек, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, следствие все еще выясняет мотивы подозреваемого, однако ранее полиция сообщала, что задержанный страдает психическим расстройством. При этом следователи пока не связывают дело с терроризмом, но подтверждают, что наезд был намеренным. Следующее заседание по делу назначено на среду.

Белый джип в минувший четверг на высокой скорости въехал в толпу пешеходов на перекрестке в центре Мельбурна. В результате происшествия пострадали 19 человек, трое все еще находятся в тяжелом состоянии. Среди получивших травмы — граждане Южной Кореи, Китая, Италии, Индии, Венесуэлы, Ирландии и Новой Зеландии. Правоохранители задержали водителя спустя несколько минут после инцидента, арестовали также и человека, снимавшего происходящее на камеру.