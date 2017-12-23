В Мельбурне предъявили обвинения совершившему наезд на пешеходов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Австралийский суд предъявил обвинения в покушении на убийство мужчине, совершившему наезд на пешеходов в Мельбурне, в результате которого ранения получили 19 человек, сообщает телеканал ABC.
Белый джип в минувший четверг на высокой скорости въехал в толпу пешеходов на перекрестке в центре Мельбурна. В результате происшествия пострадали 19 человек, трое все еще находятся в тяжелом состоянии. Среди получивших травмы — граждане Южной Кореи, Китая, Италии, Индии, Венесуэлы, Ирландии и Новой Зеландии. Правоохранители задержали водителя спустя несколько минут после инцидента, арестовали также и человека, снимавшего происходящее на камеру.