ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Генпрокурор США Джефф Сешнс распорядился пересмотреть реализацию "Проекта Кассандра" по расследованию контрабанды наркотиков движением "Хезболлах", сообщило министерство юстиции США в пятницу.
Решение, вероятно, обусловлено публикацией издания Politico о том, что администрация Барака Обамы "пожертвовала" усилиями по наказанию членов организации "Хезболлах" за наркопреступления, чтобы заручиться сотрудничеством Ирана по соглашению по его ядерной программе. Сообщалось, что администрация Обамы закрыла расследование по контрабанде наркотиков движением "Хезболлах", в том числе в США, чтобы Иран не отказался от ядерной сделки.
Кампания "Проект Кассандра" была начата в 2008 году после того, как были получены доказательства того, что движение "Хезболлах" занимается торговлей наркотиками и оружием, отмыванием денег и совершает другие преступные действия. Это приносило движению около 1 миллиарда долларов в год.