ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Генпрокурор США Джефф Сешнс распорядился пересмотреть реализацию "Проекта Кассандра" по расследованию контрабанды наркотиков движением "Хезболлах", сообщило министерство юстиции США в пятницу.

"Я надеюсь, что предыдущей администрацией не было создано барьеров, которые бы позволили сотрудникам управления по борьбе с наркотиками полностью рассматривать все дела в рамках "Проекта Кассандра", это существенная проблема для защиты американцев. Мы пересмотрим эти аспекты и обеспечим полную поддержку расследованию в отношении жестоких наркоорганизаций", — заявил генпрокурор.

Решение, вероятно, обусловлено публикацией издания Politico о том, что администрация Барака Обамы "пожертвовала" усилиями по наказанию членов организации "Хезболлах" за наркопреступления, чтобы заручиться сотрудничеством Ирана по соглашению по его ядерной программе. Сообщалось, что администрация Обамы закрыла расследование по контрабанде наркотиков движением "Хезболлах", в том числе в США, чтобы Иран не отказался от ядерной сделки.

"Министерство юстиции полностью привержено тому, чтобы расследовать и наказывать организации, осуществляющие международную наркоторговлю, и во взаимодействии с агентами DEA (управление по борьбе с наркотиками в составе Минюста США – ред.) и ФБР мы сделаем все возможное, чтобы сделать Америку безопаснее", — заявил Сешнс.

Кампания "Проект Кассандра" была начата в 2008 году после того, как были получены доказательства того, что движение "Хезболлах" занимается торговлей наркотиками и оружием, отмыванием денег и совершает другие преступные действия. Это приносило движению около 1 миллиарда долларов в год.