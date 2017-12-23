Совбез ООН осудил ракетную атаку хуситов на Эр-Рияд

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Совет безопасности ООН осудил ракетный удар, который в минувший вторник нанесли хуситы по Эр-Рияду, говорится в заявлении СБ.

Во вторник йеменские мятежники из движения "Ансар алла" (хуситы) объявили, что запустили баллистическую ракету по королевскому дворцу Ямама в момент проведения там встречи саудовского руководства. По сообщениям СМИ, силы ПВО Саудовской Аравии сбили ракету на юге Эр-Рияда. В результате инцидента никто не пострадал.

Мятежники заявили, что запуск ракеты был приурочен к исполнению одной тысячи дней с момента начала военной кампании арабских стран в Йемене. Арабская коалиция обвинила Иран в причастности к поставкам ракет в Йемен. МИД Ирана опроверг эту информацию.

"Члены СБ ООН самым решительным образом осудили удар баллистической ракеты, который совершили хуситы по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду 19 декабря", — говорится в заявлении.

Кроме того, в СБ ООН выразили обеспокоенность в связи с "намерением хуситов продолжать атаки в отношении Саудовской Аравии, а также атаковать и другие страны в регионе".

СБ ООН "призвал все страны-члены в полной мере выполнять все аспекты оружейного эмбарго… и выразил серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о непрекращающихся нарушениях эмбарго".

Кроме того, члены Совбеза ООН выразили обеспокоенность в связи с ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Йемене, призвали все стороны предоставить "безопасный, быстрый и беспрепятственный доступ для гуманитарных поставок". Также СБ ООН подтвердил свою приверженность "единству, суверенитету, независимости и территориальной целостности Йемена".

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между ними и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.