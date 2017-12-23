В Гондурасе оппозиционный политик прокомментировал результаты выборов

МЕХИКО, 23 дек – РИА Новости. Бывший кандидат в президенты от оппозиции в Гондурасе Сальвадор Насралла заявил в пятницу, что ему больше нечего делать в политике после признания со стороны США победы его соперника, действующего президента Хуана Орландо Эрнандеса.

"Дело проиграно и внутри страны, и на международной арене, мне больше нечего делать в политике, но народ, 80% которого за меня, продолжит борьбу", — заявил Насралла каналу France 24.

Выборы прошли 26 ноября, но итоги были объявлены только в минувшее воскресенье. Оппозиция организовала мощные протесты, вылившиеся в массовые беспорядки, погибли не менее 16 человек. Протестующие требовали второго тура или пересчета голосов. Власти ввели комендантский час и приостановили действие конституционных гарантий прав граждан.

Ранее Насралла фактически признал свое поражение на выборах после того, как госдепартамент США поздравил с победой его соперника Эрнандеса. По его мнению, после заявления США оппозиционный альянс, от которого он выдвигался, фактически уничтожен. Сам Насралла заявил о выходе из альянса.

Между тем соседний с Гондурасом Сальвадор закрыл часть контрольно-пропускных пунктов на границе, мотивируя это напряженной политической и социальной ситуацией в соседней стране, сообщает главное управление миграции Сальвадора.