Додон утвердил отставку главы МИД и еще пяти членов правительства Молдавии

КИШИНЕВ, 21 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон подписал в четверг декреты об отставке главы министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Андрея Галбура и еще пятерых членов кабинета министров.

"Утвердил отставку шести членов правительства (Павла) Филипа", — написал Додон на своей странице в Facebook

Ранее глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк предложил заменить семерых из 13 членов правительства. По его словам, на пост вице-премьера по европейской интеграции предложен глава Народно-европейской партии Молдавии Юрий Лянкэ, который на данный момент занимает пост вице-спикера парламента. Ранее пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции совмещал министр иностранных дел. Министра иностранных дел и евроинтеграции Галбура заменит нынешний посол Молдавии в Швейцарии Тудор Ульяновски. Вице-премьера по реинтеграции Георгия Балана может сменить Кристина Лесник, которая работает на данный момент в структуре МИДЕИ. Министром экономики предложен экс-премьер республики Кирилл Габурич. Он заменит на этом посту Октавиана Калмыка, который также является сопредседателем в российско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Додон заявлял, что утвердит отставку министров, но не одобрит новые кандидатуры, предложенные Демпартией. Ранее президент дважды отклонил кандидатуру вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы, представленную на пост главы Минобороны. Правительство обратилось в Конституционный суд, который постановил, что в данном случае вместо главы государства назначить министра обороны могут премьер или спикер. Назначение Струзы на пост министра обороны впервые прошло в особом порядке: указ о его назначении был подписан председателем парламента Адрианом Канду, который принял у него присягу.