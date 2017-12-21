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Эксперт пояснил, какие физлица в США должны регистрироваться как иноагенты

08:2721.12.2017
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© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Конгресса США. Архивное фотоЗдание Конгресса США. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Группа российских сенаторов и депутатов внесла на этой неделе в Госдуму законопроект, уточняющий присвоение статуса иноагента иностранным СМИ, который предусматривает, что иноагентом может признаваться и физическое лицо. Эти меры были названы зеркальными в ответ на те, которые применяются в США.

Основатель и управляющий партнер юридической американской фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс (Bruce Marks) рассказал РИА Новости, как аналогичные нормы применяются в США в рамках закона об иностранных агентах, принятого еще 80 лет назад.

Лица физические и юридические

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Симоньян рассказала, каких физлиц могут признать иноагентами
Согласно пояснениям на сайте "Закон об иностранных агентах" министерства юстиции США, иностранным агентом может быть признан любой "субъект", под которым понимается как физическое лицо, так и "партнерство, ассоциация, корпорация, организация или любая другая комбинация лиц". Главным критерием для причисления к иностранным агентам является деятельность в интересах "иностранного субъекта", которым может быть правительство другой страны или зарубежная политическая партия.

"Если, к примеру, вы работаете в юридической фирме, которая представляет (в США) интересы Российской Федерации, то эта фирма должна подать заявление о раскрытии данных правительству (США), что она представляет иностранное правительство, а лица, которые работают по (юридическому) делу, также должны быть зарегистрированы в качестве иностранного агента", — сказал Маркс.

Он уточнил, что в соответствии с FARA не все сотрудники такой компании-иноагента должны регистрироваться как иноагенты,

"Допустим, если я работаю в компании, в которой сто юристов, но лишь двое из них представляют (интересы зарубежного правительства), то эта компания должна быть зарегистрирована (как иностранных агент) и эти двое юристов, а остальные 98 не должны", — пояснил собеседник агентства.

Эксперт напомнил, что FARA применяется только к лицам и организациям, которые представляют интересы зарубежных правительств (официальных лиц) и политических партий (политиков), а не зарубежных коммерческих компаний.

Отличие RT от BBC

Андрей Клишас. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России иноагентами могут признать физлица, владеющие сайтами
Также Маркс прокомментировал причисление российского телеканала RT к иностранным агентам в США.

"Американское правительство решило, что поскольку RT финансируется правительством РФ, то в конечном счете это тоже самое, что и правительство РФ, и поэтому он (телеканал – ред.) должен зарегистрироваться как иностранный агент. Я полагаю, что отчасти они (власти США – ред.) заняли такую позицию, потому что наше правительство полагает, что правительство РФ контролирует контент RT", — сказал юрист.

В качестве примера он привел британскую корпорацию ВВС, которая финансируется правительством Великобритании, но власти США не считают, что ВВС должна регистрироваться как иностранный агент, поскольку считают, что "контент ВВС определяется независимо, а не под контролем британского правительства".

При этом Маркс выразил недоумение положением закона о том, что причисленная к иноагентам телекомпания должна "маркировать свои коммуникации" соответствующим образом. "Как RT может маркировать свой круглосуточный эфир? Мне кажется, изначально норма закона не предполагала применение к СМИ", — сказал он.

Ответ России

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян ответила Госдепу на заявления о "свободе" российских СМИ в США
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

Ожидается, что новый законопроект, который регулирует работу иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, будет рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию.

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