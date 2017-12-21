Эксперт пояснил, какие физлица в США должны регистрироваться как иноагенты

ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Группа российских сенаторов и депутатов внесла на этой неделе в Госдуму законопроект, уточняющий присвоение статуса иноагента иностранным СМИ, который предусматривает, что иноагентом может признаваться и физическое лицо. Эти меры были названы зеркальными в ответ на те, которые применяются в США.

Основатель и управляющий партнер юридической американской фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс (Bruce Marks) рассказал РИА Новости, как аналогичные нормы применяются в США в рамках закона об иностранных агентах, принятого еще 80 лет назад.

Лица физические и юридические

Согласно пояснениям на сайте "Закон об иностранных агентах" министерства юстиции США, иностранным агентом может быть признан любой "субъект", под которым понимается как физическое лицо, так и "партнерство, ассоциация, корпорация, организация или любая другая комбинация лиц". Главным критерием для причисления к иностранным агентам является деятельность в интересах "иностранного субъекта", которым может быть правительство другой страны или зарубежная политическая партия.

"Если, к примеру, вы работаете в юридической фирме, которая представляет (в США) интересы Российской Федерации, то эта фирма должна подать заявление о раскрытии данных правительству (США), что она представляет иностранное правительство, а лица, которые работают по (юридическому) делу, также должны быть зарегистрированы в качестве иностранного агента", — сказал Маркс.

Он уточнил, что в соответствии с FARA не все сотрудники такой компании-иноагента должны регистрироваться как иноагенты,

"Допустим, если я работаю в компании, в которой сто юристов, но лишь двое из них представляют (интересы зарубежного правительства), то эта компания должна быть зарегистрирована (как иностранных агент) и эти двое юристов, а остальные 98 не должны", — пояснил собеседник агентства.

Эксперт напомнил, что FARA применяется только к лицам и организациям, которые представляют интересы зарубежных правительств (официальных лиц) и политических партий (политиков), а не зарубежных коммерческих компаний.

Отличие RT от BBC

Также Маркс прокомментировал причисление российского телеканала RT к иностранным агентам в США.

"Американское правительство решило, что поскольку RT финансируется правительством РФ, то в конечном счете это тоже самое, что и правительство РФ, и поэтому он (телеканал – ред.) должен зарегистрироваться как иностранный агент. Я полагаю, что отчасти они (власти США – ред.) заняли такую позицию, потому что наше правительство полагает, что правительство РФ контролирует контент RT", — сказал юрист.

В качестве примера он привел британскую корпорацию ВВС, которая финансируется правительством Великобритании, но власти США не считают, что ВВС должна регистрироваться как иностранный агент, поскольку считают, что "контент ВВС определяется независимо, а не под контролем британского правительства".

При этом Маркс выразил недоумение положением закона о том, что причисленная к иноагентам телекомпания должна "маркировать свои коммуникации" соответствующим образом. "Как RT может маркировать свой круглосуточный эфир? Мне кажется, изначально норма закона не предполагала применение к СМИ", — сказал он.

Ответ России

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

Ожидается, что новый законопроект, который регулирует работу иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, будет рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию.