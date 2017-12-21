Парламент Уганды проголосовал за снятие ограничений на возраст президента

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Парламент Уганды в среду одобрил поправку к конституции, снимающую ограничение на возраст кандидата на должность президента страны, заявила спикер Ребекка Кадага, чьи слова приводятся в официальном парламентском аккаунте в Twitter.

"Спикер Ребекка Кадага: вот результаты — двое отсутствовали, 62 "против", 315 "за". Законопроект об ограничении возраста принят", — говорится в сообщении. Далее законопроект будет направлен на рассмотрение президенту.

По данным местных СМИ, действующая версия конституции ограничивает возраст кандидата в президенты 75 годами. Действующему президенту страны Йовери Мусевени, который руководит страной более 30 лет, в настоящий момент 73 года. Он одержал победу на прошлых президентских выборах в 2016 году, набрав 60,8% голосов избирателей. Следующие выборы президента назначены на 2021 год, когда Мусевени будет 77 лет.