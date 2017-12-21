Британская разведка хочет сохранить ограниченные каналы связи с Россией

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Британские разведслужбы выступают за сохранение "ограниченных каналов коммуникации" с Россией, говорится в ежегодном докладе комитета парламента по разведке и безопасности.

Доклад, опубликованный в среду, включает в себя отчеты службы контрразведки МИ-5, службы внешней разведки МИ-6 и Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ). Три страницы доклада посвящены анализу деятельности РФ. Отдельные главы также посвящены Китаю, КНДР и Ирану, однако Россия в этом списке стоит на первом месте.

"При том, что сотрудничество с Россией по вопросам, имеющим значение для разведдеятельности обеих сторон, может представлять сложность… должны поддерживаться ограниченные каналы коммуникации", — говорится в докладе.

По мнению разведслужб, контакт между Великобританией и РФ, в первую очередь, должен осуществляться в контртеррористической сфере, а также по Сирии.