Приключения Саакашвили: от губернатора в Одессе до "Карлсона" в Киеве

КИЕВ, 21 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили имел шанс очень нестандартно встретить собственный юбилей — в зале суда в Киеве, пытаясь обжаловать лишение его украинского гражданства. Однако в среду вечером его адвокат сообщил РИА Новости, что заседание, скорее всего, не состоится — в рамках судебной реформы Высший административный суд, куда Саакашвили подал иск, ликвидируется. Вместо него должен начать работу Верховный суд, однако когда новое учреждение сможет заняться иском политика, непонятно.

Недолгая политическая карьера Саакашвили на Украине была настолько скандальной, что по ее мотивам можно снять не один приключенческий фильм. За время своего пребывания в стране он успел пройти путь от губернатора Одесской области до подозреваемого в содействии преступным организациям.

Менее чем за три года он успел побыть претендентом на премьерское кресло, остаться без гражданства, незаконно прорвать украинскую госграницу, организовать палаточный городок в центре Киева, оказаться на скамье подсудимых и простудиться на крыше киевской многоэтажки.

Если в начале украинские власти продвигали Саакашвили по служебной лестнице как успешного реформатора, то теперь хотят экстрадировать "куда угодно, лишь бы подальше".

Друг президента

Саакашвили "всплыл" на Украине после госперевората в начале 2014 года. Бывший президент Грузии активно выступал с поддержкой нового проевропейского курса Киева. По инициативе Петра Порошенко ему предоставили украинское гражданство, а 30 мая 2015 года он был назначен губернатором Одесской области.

Продвигая Саакашвили на этот пост, глава Украины заявлял, что политик имеет огромный управленческий и реформаторский опыт, который позволит ему без труда навести порядок в области и сделать ее образцом для подражания.

"Михаил Саакашвили — мой друг со студенческих лет. Я помню его как волевого и решительного человека и имею основание ему доверять", — заявлял Порошенко.

В итоге за полтора года на посту губернатора, кроме открытия нескольких пляжей в Одессе и публичных ссор с местными чиновниками, Саакашвили ничего не сделал. Украинские эксперты и политики почти единогласно называли его губернаторство провальным. По их мнению, несмотря на громкие заявления о намерении проводить радикальные реформы, он использовал должность губернатора скорее как площадку для повышения политического рейтинга.

Даже после этого президент заявлял, что не видит никакой "угрозы суверенитету, территориальной целостности или независимости государства со стороны Саакашвили" и "ни одной секунды о назначении Саакашвили не пожалел". По данным некоторых СМИ, кандидатура Саакашвили даже всерьез рассматривалась на пост главы правительства после отставки Арсения Яценюка.

Переход в оппозицию

В бытность губернатором Саакашвили активно вмешивался в украинскую политику по вопросам, далеко выходящим за пределы его полномочий, публично конфликтовал с чиновниками разных рангов. Наиболее громким стал конфликт в 2015 году с бывшим тогда премьером Яценюком и главой МВД Арсеном Аваковым, который даже запустил в него стаканом на заседании Совета национальных реформ, но не попал.

Яценюка Саакашвили обвинил в том, что тот принимает решения в пользу олигархов, в частности Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Премьер назвал Саакашвили "гастролером" и посоветовал "убраться из страны", Коломойский выразился еще резче.

"Когда собака без намордника кого кусает, нужно наказывать и собаку, и, что немаловажно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют. А в нашем случае можно отправить наложенным платежом в Грузию, чтобы она ответила за покусанных там людей", — заявил бизнесмен.

В ноябре 2016 года Саакашвили заявил о намерении уйти в отставку в связи с нежеланием властей бороться с коррупцией и обвинил Порошенко в покровительстве "преступным кланам" в регионе. Практически сразу после отставки он объявил и создании политической силы — "Движение новых сил". Он также выступил с идеей объединения оппозиционных сил, главной целью которых была бы организация массовых акций протеста и требование досрочных выборов парламента и президента Украины.

Все это вызывало раздражение у действующей власти, что в итоге вылилось в решение о лишении политика украинского гражданства.

Прорыв границы и цирк на крыше

Формально причиной лишения гражданства стал обман: якобы при получении украинского паспорта Саакашвили указал недостоверные данные. Сам политик считает, что таким образом Порошенко попытался избавиться от политического конкурента.

Лишение Саакашвили украинского гражданства многих удивило. Хотя политик и не пользовался большой популярностью у украинцев, поступок Порошенко, который сам его пригласил на Украину проводить реформы, был не совсем понятен. В Киеве рассчитывали, что Саакашвили, который в тот момент находился в США, не рискнет возвращаться на Украину, зная, что в таком случае ему может грозить экстрадиция в Грузию. Однако при поддержке соратников и депутатов бывшему грузинскому лидеру удалось незаконно прорвать государственную границу и вернуться.

Не желая силового противостояния и "невыгодной картинки на ТВ", власти позволили Саакашвили беспрепятственно ездить по стране, встречаться со сторонниками, а его соратникам даже удалось разбить палаточный городок у Рады в центре Киева. При этом власти разрабатывали план, как избавиться от Саакашвили с наименьшими потерями.

Наиболее логично было бы его экстрадировать в Грузию по запросу Тбилиси, либо депортировать в Польшу, со стороны которой он прорывался на Украину. Однако оба этих варианта требуют времени и соблюдения юридических процедур. Поэтому власти Украины решили действовать по проверенному сценарию: 5 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Политика попытались задержать.

Однако и эту ситуацию Саакашвили превратил в фарс: не желая сдаваться в руки силовиков, он с криком "Киев, вставай!" забрался на крышу и грозился спрыгнуть. Фото Саакашвили на крыше без верхней одежды попали на обложки многих мировых СМИ, а кадры, на которых соратники освобождают его из микроавтобуса СБУ, показывали по всем телеканалам. Возможно, после этого Саакашвили надеялся, что у зданию Рады соберутся миллионы его сторонников — он даже обещал основать у стен парламента "украинскую сечь". Но дальше нескольких вече, которые с трудом удавалось собирать по воскресеньям, обещанная революция не пошла.

Слабость власти или продуманный план?

Похоже, власти Украины решили не мешать Саакашвили самому дискредитировать свой протест. Палаточный городок по-прежнему стоит, несмотря на ожидания, что его разгонят, "марши за импичмент" проходят, а полиция всячески избегает силового противостояния.

На минувшей неделе суд в Киеве даже отказал в домашнем аресте Саакашвили. Ряд политиков и экспертов расценили такое решение суда как слабость власти. В то же время это лишило Саакашвили возможности говорить о политических репрессиях и предвзятом судебном процессе. СМИ пишут, что теперь власти намерены воплотить в жизнь свое же заявление о международной экспертизе обнародованных телефонных разговоров Саакашвили и Курченко.

"Там железобетон. Если Михо пойдет куда-то в европейские службы делать экспертизу — ему конец. ГПУ сразу предоставит все, что попросят. Но не пойдет, потому что он-то точно знает, что разговоры действительно были", — цитирует собеседника из ближайшего окружения президента издание "Украинская правда".

На фоне отсутствия масштабной поддержки украинцев и внятной программы действий Саакашвили ищет различные варианты, чтобы подогреть к себе интерес.

"Как всякий живой человек, Саакашвили переживает, в первую очередь, о собственной будущности. Перспективы уважаемого профессора какого-нибудь западного университета для него слишком скучны, что он сам признавал много раз. Возвращение в Грузию — губительно. Тогда как вопрос депортации может решиться уже в ближайшие месяцы. Михаил Николозович экспрессивен, вспыльчив, но вовсе не глуп — он это прекрасно понимает. Потому вынужден действовать", — считает известная украинская журналистка Соня Кошкина.

Таким образом, в сложившейся ситуации политику надо либо бежать из страны, либо договариваться с властью. Саакашвили накануне заявил, что направил Порошенко письмо, в котором предложил диалог, и заверил, что не имеет ничего личного против него.

"Я направил письмо, сказал, что вы меня оскорбили, вы меня обозвали российским агентом, вы не можете не знать, что это неправда. Но я никакого личного не держу против вас, никаких злых намерений не имею. Я предлагаю говорить. Сегодня после этого мне сказали, что в принципе есть возможность такой встречи", — сказал Саакашвили.

Во вторник пресс-секретарь Порошенко опубликовал фото предполагаемого письма, написанного на русском языке с орфографическими и пунктуационными ошибками. В частности, в тексте встречаются слова "несмотрья", "польный", "ошыбок" и "деескалировать". "Конечно я допускал и допускаю много политических ошыбок но сейчас как никогда уверен, что надо деескалировать и не допускать дестабилизации ситуации. Готов в любой момент встретиться с полномочным представителем и все обговорить", — говорится, в частности, в опубликованном письме (орфография и пунктуация сохранены).

Экстрадировать куда угодно и подальше

Чем радикальнее становятся действия Саакашвили, тем меньше у него становится соратников среди оппозиционных политиков и тем больше растет раздражение в обществе. Все это создает почву для выдворения политика.

По мнению депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Олега Барны, прибегая на Украине к "откровенно террористическим действиям" Саакашвили унижает свой статус экс-президента страны.

"Мне жаль, что такой, знаете, болезнью нарциссизма, или наполеонства, господин Михеил скатывается от статуса президента страны к статусу бомжа-террориста. Ну это никак не допустимо. По крайней мере, призываю его уважать народ, который дал ему приют", — заявил политик.

Схожее мнение выразила депутат Верховной рады от БПП Ирина Фриз.

"Я за экстрадицию этого человека куда угодно, лишь бы подальше от Украины, ведь он уничтожает наше государство, презирает наше прошлое, нивелирует будущее. Штурмовать дворец культуры во время новогоднего представления для детей, издеваться и бить защитников и стражей порядка,… пересекать незаконным способом границу, лоббировать во время пребывания в исполнительной власти коррупционные законы для Одесской таможни… что еще сделает лицо, которое стремится, как наркоман к дозе, только к одному — к власти, убивая и разрушая все государственные институты… Ему нужен не импичмент — ему нужна власть в стране в десять раз больше той, с которой он позорно бежал", — считает она.

"Контрреволюционный шабаш в столице должен быть прекращен, а грузинского убийцу — депортировать на родину, пусть отвечает за убийства своих граждан, Пока не начал убивать наших!" — заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

История с Саакашвили, видимо, уже порядком утомила не только политиков, но и обычных украинцев. В социальных сетях даже предложили организовать акцию в противовес "вакханалиям Саакашвили".

Порошенко и Саакашвили договорятся

Ранее украинские СМИ писали о том, что якобы после выхода из СИЗО, Саакашвили был в посольстве Голландии и получил пакет документов, которые позволяют ему выехать туда, однако пока он решил не пользоваться этой возможностью.

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, вероятнее всего Саакашвили и Порошенко решили договориться и сгладить конфликт.

"Саакашвили прекрасно понимает, что основным его ресурсом является все-таки заокеанская поддержка. Без денег и моральной поддержки из Вашингтона его акции обречены. Скорее всего, он поэтому и написал свое письмо Порошенко, объявил мораторий на акции. Как раз новогодние праздники будут использованы для того, чтобы каким-то образом найти способы, не теряя лицо, выйти из сложившейся ситуации", — сказал РИА Новости руководитель фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко. Политолог считает, что Саакашвили, скорее всего, пока останется на Украине.

Схожее мнение в комментарии агентству выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. "Наиболее вероятный сценарий — что они договорятся. Это означает, что Саакашвили вернут гражданство или, возможно, даже пообещают какую-то роль в политической системе, например участие его политической партии в выборах. Со своей стороны Саакашвили не будет переходить рамки критики, не будет раскачивать протест", — сказал эксперт.

"Менее вероятный сценарий – это в рождественские праздники захват Саакашвили и его депортация либо экстрадиция, еще менее вероятный сценарий – это победа Саакашвили, новый Майдан и смещение этой власти", — добавил собеседник агентства.