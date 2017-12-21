Американский сенатор заявил о недопустимости смещения с должности Мюллера

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Старший демократ в сенатском комитете по разведке Марк Уорнер заявил, что попытки американского президента Дональда Трампа сместить с должности спецпрокурора Роберта Мюллера недопустимы, и это станет превышением полномочий.
Уорнер отметил, что необходимо дать Мюллеру завершить работу беспрепятственно.
Ранее газета Washington Post сообщила, что расследование так называемого "вмешательства РФ" в американские выборы в 2016 году, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, может продлиться по крайней мере еще один год.
Старший демократ в комитете по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф ранее выразил мнение, что члены Республиканской партии могут прекратить расследование комитета о "вмешательстве" России в американские выборы 2016 года к концу месяца.
Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.