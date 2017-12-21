Американский сенатор заявил о недопустимости смещения с должности Мюллера

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Старший демократ в сенатском комитете по разведке Марк Уорнер заявил, что попытки американского президента Дональда Трампа сместить с должности спецпрокурора Роберта Мюллера недопустимы, и это станет превышением полномочий.

"Любые попытки этого президента сместить спецпрокурора Мюллера с его должности или помиловать ключевых свидетелей, защитить их от привлечения к ответственности или прекратить расследование станет невероятным превышением полномочий. Это красные линии, и нельзя допустить, чтобы их пересекли", — сказал он, выступая в сенате.

Уорнер отметил, что необходимо дать Мюллеру завершить работу беспрепятственно.

Ранее газета Washington Post сообщила, что расследование так называемого "вмешательства РФ" в американские выборы в 2016 году, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, может продлиться по крайней мере еще один год.

Старший демократ в комитете по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф ранее выразил мнение, что члены Республиканской партии могут прекратить расследование комитета о "вмешательстве" России в американские выборы 2016 года к концу месяца.

Тем не менее, как пишет издание, члены команды Мюллера ожидают, что будут работать над расследованием "как минимум, большую часть 2018 года". Знакомые с расследованием источники указывают на "сотрудничество таких очевидцев, как экс-советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос и экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн". Также сообщается, что офис Мюллера продолжает запрашивать новые документы, связанные с предвыборным штабом.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.