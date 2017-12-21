Швейцария разморозила счета экс-президента Египта

ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости. Швейцария разморозила счета, принадлежавшие бывшему президенту Египта Хосни Мубараку и его окружению, говорится в сообщении Федерального Совета, опубликованном в среду.

"Законодательное решение от 25 мая 2016 года о заморозке национальных ценностей в контексте ситуации в Египте отменяется с 12.00 20 декабря", — говорится в сообщении.

После отставки президента Египта Хосни Мубарака власти Швейцарии заморозили все банковские счета, которые могли иметь к нему отношение или были связаны с его окружением. В законодательный акт несколько раз вносились поправки в отношении ряда должностных лиц Египта, в том числе, личного секретаря Мубарака, бывшего премьер-министра и бывшего министра нефти Египта, а также их жен.

Разблокированные финансовые средства останутся под контролем властей до окончательного вердикта швейцарского суда о законности получения этих средств их обладателями.