В США легкомоторный самолет рухнул на улицу, пострадали три человека

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Двухмоторный самолет Piper PA-23 потерпел крушение на одной из улиц в американском городе Ноксвилл, штат Теннесси, три человека получили ранения, сообщает телеканал WBIR со ссылкой на местные власти.
"К счастью, они получили незначительные ранения, пациенты сами смогли покинуть (место происшествия)", — сказал представитель противопожарной службы Ди Джей Кокоран.
По его словам, на месте аварии специалисты обнаружили утечку топлива, угрозы она не представляет. Причина крушения не уточняется, на место происшествия направились представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA).