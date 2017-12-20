Евросоюз считает необходимым шагом перемирие в Донбассе на праздники

Реакция на события на Украине. Декабрь 2017 (58)

Флаги Украины и ЕС во время. Архивное фото

Флаги Украины и ЕС во время. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз считает необходимым шагом согласованное в среду перемирие в Донбассе с 23 декабря, но отмечает, что главным остается немедленное прекращение огня, заявил представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе в среду в Минске договорилась объявить режим прекращения огня с 23 декабря и подтвердила намерение сторон конфликта осуществить обмен пленными до новогодних праздников.

"Необходимо, чтобы Минские соглашения выполнялись всеми сторонами", — отметил представитель ЕС, заявление которого опубликовала Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Он вновь призвал Россию "к полноценному и немедленному использованию своего влияния на сепаратистов в этом отношении".

"Достигнутое сегодня трехсторонней контактной группой соглашение о возобновлении прекращения огня на период праздников является необходимым шагом, хотя главным остается немедленное проявление сдержанности", — заявил представитель Евросоюза.