Евросоюз считает необходимым шагом перемирие в Донбассе на праздники

БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз считает необходимым шагом согласованное в среду перемирие в Донбассе с 23 декабря, но отмечает, что главным остается немедленное прекращение огня, заявил представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"Необходимо, чтобы Минские соглашения выполнялись всеми сторонами", — отметил представитель ЕС, заявление которого опубликовала Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
Он вновь призвал Россию "к полноценному и немедленному использованию своего влияния на сепаратистов в этом отношении".
"Достигнутое сегодня трехсторонней контактной группой соглашение о возобновлении прекращения огня на период праздников является необходимым шагом, хотя главным остается немедленное проявление сдержанности", — заявил представитель Евросоюза.
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