В Латвии американский военный грузовик слетел в кювет

РИГА, 20 дек – РИА Новости. Военный грузовик армии США в среду слетел в кювет в Латвии, сообщила журналистам пресс-секретарь латвийского министерства обороны Майрита Сенкевицына.
"По всей вероятности, машина соскользнула с проезжей части в кювет из-за дорожных условий. Люди в ДТП не пострадали, транспорт тоже не поврежден", — сообщила Сенкевица.
Американская техника направлялась на авиабазу в Лиелварде, где она размещается.
По данным министерства обороны Латвии, в последние годы США реализовали в прибалтийской стране несколько программ, развивающих военную инфраструктуру и укрепляющих боеспособность ее вооруженных сил. Общая сумма инвестиций США за 12 лет превышает 200 миллионов долларов.
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