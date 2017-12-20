Косачев назвал "Акт Магнитского" откровенно политизированной историей

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Акт Магнитского" — это откровенно политизированная история, он не имеет никакого юридического права на существование, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

США в среду включили в санкционный список пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова.

"Акт Магнитского" — это откровенно политизированная история, он не имеет никакого юридического права на существование в принципе, и точка", — отметил Косачев.

Сенатор считает в принципе неправильным входить в обсуждение конкретных причин включения в американские санкционные списки тех или иных граждан России, "поскольку тогда придётся признать правомерность существования самого "Акта Магнитского" как такового и пытаться рассуждать о том, кто в этом списке более уместен, а кто — менее".

"Это в принципе неверно и это тот подход, на который нас пытаются провоцировать американцы. Единственно возможный подход — отрицать и осуждать самоприсвоенное право американской стороны (равно как и любой другой, практикующей подобные "акты") вершить экстерриториальное правосудие и возмездие по собственному разумению, презирая суверенитет других государств и нарушая, а не защищая законные права их граждан", — отметил законодатель.