СМИ: Киев продлил действие пошлин на ввоз товаров из России до 2019 года

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Кабинет министров Украины продлил действие ввозных пошлин на ввоз товаров из России до 31 декабря 2018 года, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на постановление правительства.

"Предусматривается, что к товарам из России будут применяться льготные ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом Украины, при этом преференциальный режим в отношении упомянутой страны (свободной торговли) отменен", — говорится в сообщении агентства.

Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял два постановления — об отмене ЗСТ с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд товаров из России. Отмена условий свободной торговли была применена Киевом сроком на один год со 2 января 2016 года, после вступления в действие аналогичных мер РФ в отношении Украины. В декабре 2017 года Киев продлил на год действие этих решений.

Россия для защиты своего рынка с 1 января 2016 года приостановила действие договора в рамках СНГ о зоне свободной торговли с Украиной, а также ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго, аналогичное тому, что действует в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции.