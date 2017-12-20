В ОБСЕ назвали защиту жителей Донбасса важной темой на переговорах в Минске

МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в текущем году важным аспектом работы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе стала тема защиты гражданского населения и обеспечения условий для повседневной жизни.

"Участники экономической подгруппы продолжили обсуждение вопросов водоснабжения и возможности погашения задолженности бывшим сотрудникам Украинской железной дороги в ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.)", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам очередного раунда переговоров.

При этом, подводя итоги работы контактной группы в 2017 году, дипломат заявил о важности появления в ее работе такого аспекта, как "защита гражданского населения.

"Мы должны позаботиться о гражданском населении, его судьбе, ежедневной жизни – это вода, пункты пропуска (через линию соприкосновения – ред.) и их состояние, безопасность детей в школах, работа Донецкой фильтровальной станции. Это достижение, что в этом году увеличилось количество тех, кто пересекает линию соприкосновения: в среднем ежедневно 27 тысяч человек", — сказал он.

Сайдик добавил, что сегодня заседания гуманитарной подгруппы в Минске не было, ее участники недавно провели две видеоконференции. При этом он не согласился с замечанием журналистов о том, что сегодня ожидалось согласование даты обмена пленными и возникли препятствия этому.

"Слово "препятствовало" не соответствует действительности. Как я уже сказал, стороны подтвердили стремление произвести обмен удерживаемыми лицами до новогодних и рождественских праздников в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Мы даты не указывали (когда будет решение – ред.)", — сказал Сайдик. На просьбу журналистов оценить шансы на обмен в 2017 году он ответил, что они составляют "от 0 до 100 процентов".

Сайдик напомнил, что в среду в Минске прошло последнее в текущем году заседание контактной группы, и поблагодарил Минск за предоставление площадки для переговоров, а также участников переговоров. Следующее заседание контактной группы в Минске состоится 18 января.