В Тихом океане затонул буксир ВМС Колумбии

БОГОТА, 20 дек — РИА Новости. Судно-буксир военно-морских сил Колумбии затонуло в Тихом океане, членам экипажа удалось эвакуироваться.
Сообщается, что после объявленной спасательной операции моряки были подняты на борт рыболовецкого судна, а затем на вертолете доставлены на одну из баз ВМС. Как уточняет телеканал Caracol, экипаж затонувшего буксира состоял из шести моряков, никто из них не пострадал.
В район инцидента направлена экспедиция с водолазами, которые оценят возможность операции по подъему буксира.