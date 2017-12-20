В Тихом океане затонул буксир ВМС Колумбии

БОГОТА, 20 дек — РИА Новости. Судно-буксир военно-морских сил Колумбии затонуло в Тихом океане, членам экипажа удалось эвакуироваться.

"В результате неблагоприятных погодных условий вода попала внутрь буксира Pascual de Andagoya, который стал неуправляемым, и члены экипажа были вынуждены покинуть судно на спасательных плотах", — говорится в заявлении ВМС.

Сообщается, что после объявленной спасательной операции моряки были подняты на борт рыболовецкого судна, а затем на вертолете доставлены на одну из баз ВМС. Как уточняет телеканал Caracol, экипаж затонувшего буксира состоял из шести моряков, никто из них не пострадал.

В район инцидента направлена экспедиция с водолазами, которые оценят возможность операции по подъему буксира.