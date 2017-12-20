Порошенко на фоне перемирия заявил об усилении группировки в Донбассе

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение усилить украинскую военную группировку в Донбассе.Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
По словам Порошенко, опасность эскалации конфликта на востоке Украины в последние дни увеличилась.
"Есть очень серьезные риски касательно эскалации агрессии Российской Федерации против нас на фронте на востоке. Вчера впервые за много дней был нанесен удар по нашим позициям системой залпового огня "Град", при чем две трети ракет упали на гражданские дома", — заявил Порошенко.
Он также назвал вывод РФ своих офицеров из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе "резким и провокационным". Кроме того, по словам президента, в последнее время возникли трудности в подготовке к обмену пленными.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>