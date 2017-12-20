Порошенко на фоне перемирия заявил об усилении группировки в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями инициативной группы Первое декабря говорит об усилении украинской группировки на Донбассе. 20 декабря 2017

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями инициативной группы Первое декабря говорит об усилении украинской группировки на Донбассе. 20 декабря 2017

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение усилить украинскую военную группировку в Донбассе.

"Мной приняты решения об усилении нашей группировки на востоке, мы готовы встретить любой сценарий", — сказал Порошенко в среду во время встречи с представителями украинской интеллигенции. Видео его выступления опубликовал в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

По словам Порошенко, опасность эскалации конфликта на востоке Украины в последние дни увеличилась.

"Есть очень серьезные риски касательно эскалации агрессии Российской Федерации против нас на фронте на востоке. Вчера впервые за много дней был нанесен удар по нашим позициям системой залпового огня "Град", при чем две трети ракет упали на гражданские дома", — заявил Порошенко.

Он также назвал вывод РФ своих офицеров из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе "резким и провокационным". Кроме того, по словам президента, в последнее время возникли трудности в подготовке к обмену пленными.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, покинули территорию ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.