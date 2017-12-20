Хантсман рассказал, до каких пор сохранится угроза в отношениях с Россией

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман считает, что до тех пор, пока у Москвы и Вашингтона есть ядерные арсеналы таких размеров, элемент угрозы в отношениях будет сохраняться.

"Когда в руках двух держав сосредоточено 90 процентов мирового арсенала ядерного оружия, невольно задумываешься о том, что эта ситуация представляет определенную угрозу и нам лучше вместе прилагать усилия, чтобы держать ее под контролем. Поэтому вы принимаете во внимание эту угрозу при формировании повестки, направленной на выстраивание отношений. Именно поэтому необходимо укреплять ядерную безопасность, контроль над вооружениями. Мы должны вырабатывать пути дальнейшего укрепления режима нераспространения с тем, чтобы всякие негодяи не завладели ядерным оружием", — сказал Хантсман в интервью изданию "Сноб".

"Думаю, до тех пор, пока у вас есть ядерные арсеналы таких размеров, элемент угрозы в отношениях будет сохраняться. Но во времена (президента России Бориса) Ельцина мы вместе делали намного больше — в плане строительства атмосферы доверия и работы бок о бок над решением самых разных проблем. Я надеюсь, в какой-то степени мы сможем к такому формату вернуться", — добавил Хантсман.