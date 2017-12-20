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В армянском Гюмри открылся филиал Российского центра науки и культуры

18:4520.12.2017
(обновлено: 18:46 20.12.2017)
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© Фото : Kumayri GyumriВид на Гюмри, Армения. Архивное фотоВид на Гюмри, Армения. Архивное фото
© Фото : Kumayri Gyumri

ЕРЕВАН, 20 дек – РИА Новости. Во втором по величине городе Армении – Гюмри состоялось торжественное открытие филиала Российского центра науки и культуры, сообщает Sputnik Армения.

Города мира. Ереван. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Теперь по всем вопросам, связанным с российской культурой, образованием и наукой, представители российской общины, а также все жители Гюмри смогут обращаться в новый центр по адресу Гарегина Нжде 5/10.

На церемонии открытия присутствовали Временно исполняющий обязанности Руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Алексей Фролов, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Иван Волынкин, директор РЦНК в Ереване Сергей Рыбинский, губернатор Ширакского района Артур Хачатрян, мэр Гюмри Самвел Баласанян, высокопоставленные гости из министерств и ведомств Армении и России.

Работа центра будет направлена на развитие культурных, образовательных, научно-технических и информационных связей, а также углубление контактов между региональными, международными и национальными общественными организациями. В центре заработает библиотека, а также будут организованы курсы русского языка.

Гюмри нуждался в таком центре не только из-за глубоких исторических связей с Россией, но и потому, что здесь находится самая крупная в Армении российская община.

Президент Армении Серж Саргсян. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Выступая на церемонии открытия, российский посол отметил, что Россия и Армения заинтересованы в углублении сотрудничества во всех областях, а гуманитарная сфера занимает особое место. В Гюмри, как отметил Волынкин, проживает много соотечественников, которые теперь могут удовлетворять культурные, языковые, духовные потребности, не выезжая для этого в Ереван.

Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян подчеркнул, что открытие русского дома означает продолжение сложившихся между странами традиций, которые насчитывают более 300 лет.

"Это означает, что мы продолжаем сохранять родственные связи, так как дружба народов формируется общей историей и имеет продолжение", — сказал министр и выразил надежду на то, что этот центр будет иметь огромное значение в деле переподготовки учителей по русскому языку именно в Ширакском районе.

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