Латвийская пекарня переезжает в Эстонию из-за конфликта с чиновниками

РИГА, 20 дек – РИА Новости. Производитель хлебобулочных и кондитерских изделий Liepkalni переносит часть деятельности в Эстонию из-за конфликта с государственными учреждениями Латвии, сообщает Sputnik Латвия.

Согласно сайту Liepkalni , пекарня основана на семейных традициях выпечки домашнего хлеба. Хозяйство Liepkalni было создано в Наукшенской волости в 1928 году фермером Янисом Мендзиньшем и просуществовало до 70-х годов.

В начале 90-х годов внуки Мендзиньша Дагнис Чакурс и его брат вернули себе родовую землю, а затем начали выпекать хлеб по старинным рецептам. Сейчас пекарни Liepkalni есть в Руйене, Валмиере, Айзкраукльском крае и в Кекаве.

Однако сообщение о том, что Liepkalni в начале следующего года откроет производство, магазин и кафе в Эстонии, недалеко от Пярну, сопровождалось необычным заявлением.

На страничке компании в Facebook говорилось, что часть ее деятельности переносится в Эстонию в связи с тем, что "отдельные государственные учреждения тотально не прислушиваются к мнению Liepkalni как местного предприятия и постоянно осложняют его работу".

Латвийские предприниматели, которые переносят свой бизнес в Эстонию, делают это в том числе и потому, что бюрократическое бремя в этой стране гораздо легче, чем в Латвии: здесь можно вести бизнес годами и не видеть ни одного чиновника.

По количеству чиновников Латвия занимает второе место в Европе: в госаппарате страны трудоустроены 6,96% общего числа работающих граждан. Больше чиновников в процентном соотношении только в Германии, там их более 7%.

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