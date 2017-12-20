В ЛНР заявили, что готовы придерживаться режима прекращения огня в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (270)

ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова придерживаться объявленного с 23 декабря режима прекращения огня в Донбассе, заявил РИА Новости в среду официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее постпред РФ на переговорах по Украине в Минске Борис Грызлов сообщил, что контактная группа высказалась за прекращение огня в Донбассе с полуночи 23 декабря.

"Подразделения Народной милиции готовы придерживаться всех договоренностей о прекращении огня, достигнутых в Минске", — сказал Марочко.

Представитель Народной милиции выразил надежду, что командование украинских силовиков не будет использовать режим тишины для проведения провокаций в новогодние и рождественские праздники.